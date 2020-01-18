Galatasaray’ın istediği Mustafi için Arteta’dan mesaj

Galatasaray’ın stoper adayları arasına giren son isim Mustafi hakkında, hocası Mikel Arteta önemli açıklamalar yaptı.

Arsenal’in teknik patronu, Galatasaray dışında başka kulüplerin de gündeminde yer alan Alman futbolcu için, “Mustafi’nin ayrılmasına şu anda hazır değiliz. Eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam anlamıyla stoper olmayan savunma oyuncularıyla oynuyoruz. Bizim savunmamızdaki oyuncular kanat ya da orta saha. Everton’da olduğum dönemden bu yana Mustafi’yi tanıyorum. Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak ona bağlı. Arsenal’deki ilk günümde şunu söyledim: Bana ne kadar istediğinizi, takıma ne kadar adandığınızı gösterin” açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki stoper, ilk yarıda sadece 3 lig maçında forma giymişti. Alman Milli Takımı için daha fazla süre alması gereken Mustafi, hocası Arteta ile bir görüşme yapacak.