Galatasaray'ın istediği belirtilen "genç Drogba" lakaplı Benjamin Tetteh için Premier Lig takımı Wolverhampton devreye girdi.

İngiliz DailyMail'in haberine göre; Wolverhampton Divock Origi ve Tammy Abraham'dan vazgeçti ve Benjamin Tetteh'e yöneldi ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Haberde ayrıca Tetteh için Galatasaray'ın Sparta Prag'a 9 milyon euro önerdiği ancak Çeklerin 12 milyon euro istediği yazıldı.

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