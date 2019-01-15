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Galatasaray'ın istediği "genç Drogba" Benjamin Tetteh Premier Lig'e gidiyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Benjamin Tetteh'e Premier Lig'den talip çıktı.

15 Ocak 2019, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın istediği 'genç Drogba' Benjamin Tetteh Premier Lig'e gidiyor

Galatasaray'ın istediği belirtilen "genç Drogba" lakaplı Benjamin Tetteh için Premier Lig takımı Wolverhampton devreye girdi.

İngiliz DailyMail'in haberine göre; Wolverhampton Divock Origi ve Tammy Abraham'dan vazgeçti ve Benjamin Tetteh'e yöneldi ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Haberde ayrıca Tetteh için Galatasaray'ın Sparta Prag'a 9 milyon euro önerdiği ancak Çeklerin 12 milyon euro istediği yazıldı.

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