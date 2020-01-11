Sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştiriyor. Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.

ŞAMPİYONLUĞU MİMARIYDI

Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen performansı çok eleştirilen Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı yıldızın yerine geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Onyekuru geldi.

TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR

Fatih Terim ilk yarının kötü isimlerinden Belhanda'nın da satılmasını istiyor. Faslı yıldız gönderilirse yeni bir 10 numara alınacak. Yönetim stoper transferi için de büyük çaba harcıyor.

AKBABA YENİ TRANSFER GİBİ!

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Sekidika formayı zorlayacak. Değişim sadece kadroda olmayacak. Terim daha hızlı, hırslı ve dinamik bir takım için kolları sıvamış durumda.

ONYEKURU DÖNENE KADAR SEKİDİKA

ARA transferde kadroya katılan isimlerden biri olan Jesse Sekidika da dünkü maçta gösterdiği performansla beğeni topladı. Nijeryalı yıldızın, Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta şans bulması bekleniyor.

Kaynak: Takvim