Önümüzdeki yıllarda da etkili olabilecek bir kadro adına genç oyunculara yönelen Galatasaray'a forvet hattına yapılması beklenen Terem Moffi takviyesi için kötü haber geldi.

Anderlecht ve Saint-Etienne'in de devrede olduğu oyuncu için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmayı planladığı aktarılmıştı. Fakat son gelen haberlere göre Kortrijk, bu öneriye pek de sıcak yaklaşmıyor.

Score Nigeria'ya göre Belçika ekibi, 21 yaşındaki oyuncu yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarma taraftarı.

Kortrijk ile ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 4 gol atan Moffi, devre arasında Litvanya'dan 150 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.