Galatasaray 'ın ilgilendiği FCSB forması giyen Morutan'la ilgili yeni açıklama geldi. Kulübün sahibi Becali "Onun için 8 milyon Euro'yu kabut etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

FCSB'nin sahibi Becali Morutan ile ilgili yaptığı yeni açıklamada "Galatasaray'ın durumunu anlıyorum. Morutan'ın son 3 maçtaki performansına ben de 3 milyon euro ödemezdim. Ancak, şu anda onun için 8 milyonu kabul etmeyeceğim. Yakında 'bomba' gibi oynamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kısa süre önce Morutan'la ilgili olarak 2017 yılından bu yana takip ettiklerini ve oyuncuyu uygun şartlarda olursa kadroda görmek istediğini söylemişti. Terim ayrıca bahsediler rakamlara transferin mümkün olmadığını da vurgulamıştı.