Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan ve hatta Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Idrissa Doumbia, İspanya'nın yolunu tuttu. Yeni sezon için Sporting'in kadrosunda düşünülmeyen 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi Huesca'ya kiralandı.

Huesca, 2020-21 sezonu için kiraladığı Idrissa Doumbia'nın anlaşmasına bir de satın alma opsiyonu koydurmuş durumda.

22 yaşındaki ön libero, Avrupa'da ilk olarak Anderlecht forması giydikten sonra 2018'de Rus ekibi Akhmat Grozny'ye satılmış sonrasında da 3.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'e transfer olmuştu.



