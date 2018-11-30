Galatasaray'ın Ibrahimovic planı suya düştü

Zlatan Ibrahimovic'le ilgilenen Galatasaray, Devler Ligi'ne veda edince İsveçli yıldızla anlaşma umudunu kaybetti.

30 Kasım 2018, Cuma 08:39
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Galatasaray'ın Ibrahimovic planı suya düştü

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza sarı-kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü. Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic ile anlaşma noktasına gelmişti. İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı. Ancak Moskova'da alınan yenilgi ile Devler Ligi macerası bitince Zlatan rüyası da sona erdi.


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