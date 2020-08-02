Galatasaray'ın gündemindeki Kokorin yeni takımına imza attı

Galatasaray'ın transfer gündemine giren Rus golcü Aleksandr Kokorin, Spartak Moskova takımı ile anlaştı. Spartak Moskova transferi resmi sitesi üzerinden duyurdu. Zenit takımında forma giyerken karıştığı olaylar nedeniyle hapis cezası da alan Milli oyuncu geçen sezon 7 gol atmıştı

02 Ağustos 2020, Pazar 19:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın gündemindeki Kokorin yeni takımına imza attı

Galatasaray 'ın transfer gündemine giren Rus golcü Aleksandr Kokorin, ülkesinin önemli takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu. Spartak Moskova, resmi sitesi üzerinden Kokorin'in transfer olduğunu duyurdu.

Zenit takımında forma giyerken karıştığı olaylar nedeniyle hapis cezası da alan Milli oyuncu, geçen sezonu Sochi takımında tamamlamıştı. Kokorin oynadığı 10 maçta 7 gol atmıştı

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