Galatasaray 'ın transfer gündemine giren Rus golcü Aleksandr Kokorin, ülkesinin önemli takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu. Spartak Moskova, resmi sitesi üzerinden Kokorin'in transfer olduğunu duyurdu.

Zenit takımında forma giyerken karıştığı olaylar nedeniyle hapis cezası da alan Milli oyuncu, geçen sezonu Sochi takımında tamamlamıştı. Kokorin oynadığı 10 maçta 7 gol atmıştı