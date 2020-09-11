Galatasaray'ın orta saha transferi adına listesinde yer alan flaş isimlerden Brezilyalı oyuncu Fred, hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Donny van de Beek transferi sonrası takımda forma bulma şansının büyük düşüş göstereceği belirtilen Fred, buna rağmen takımda kalmayı istediğini belirtti.

FourFourTwo'ya konuşan yıldız oyuncu, "Burada kalmak istiyorum. Benim arzum bu yönde. Ayrılmak gibi bir isteğim yok. Her zaman söylediğim gibi bu takım için önemli bir oyuncu olup, bu kulüp için kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fred'in bu açıklamalarına rağmen Manchester Evening News'e göre Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'a transferi hala ihtimaller arasında yer alıyor. Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray'a transferine ilişkin bir gönderiyi beğenmiş olması da iddiaların güçlenmesine neden olmuştu.