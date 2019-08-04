Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Radamel Falcao, durumuna ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Takımı Monaco'nun Philipp Plein Cup'a Sampdoria'yı 1-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarının başında oyuna dahil olan Falcao, 49. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşımıştı. Maçın ardından da Falcao, takım kaptanı olarak kupayı kaldıran isimdi.

Kolombiyalı yıldız, bu maçın ardından ise Fransız basınına durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüpteki durumuyla ilgili konuşan Falcao, "Monaco bana bir sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Kontratımın bitmesine 1 yıl kaldı. Bana gelen iyi teklifler var. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor" dedi.

Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri hatırlatılan yıldız oyuncu, "Teklifleri inceliyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama umarım durumumu çabuk çözebilirim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Monaco'nun durumunu anladığını söyleyen Falcao, "Sadece bir yıllık kontratım var ve bu, benim yaşımdaki oyuncu için karmaşık bir durum. Kulübümün durumumu anladığını düşünüyorum" dedi.



