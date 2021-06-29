Galatasaray 'a transferi gündeme gelen Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernandinho, kulübünde kaldı. Manchester City, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fernandinho, yeni sözleşme ile birlikte Manchester City'de 9. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar City forması altında 350 maça çıkan Fernandinho, 4'ü Premier Lig olmak üzere toplam 12 kupa zaferi yaşadı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fernandinho, "Kafamdaki iş henüz bitmedi. Bu yüzden burada kalmaya va istenen hedefe ulaşmak adına takımıma destek verme kararı aldım. Hem benim için hem de ailem için Manchester'da 1 yıl daha kalmak büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.