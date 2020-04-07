Galatasaray, gelecek sezondan itibaren altyapıdan yetişen gençlere daha fazla şans tanıyıp, kadronun büyük bölümünü bu yeni yeteneklerle kurmaya hazırlanıyor. İşte CimBom’un yakın geleceğine damga vurması beklenen potansiyel yıldız adayları...

YUNUS AKGÜN (Kanat, Yaş 19, Boy 1.73)

Bir gol makinesine dönüştü!

Geçen sezondan bu yana A takım kadrosunda yer alsa da, düzenli şans bulamadı. Bu sezon daha çok forma giydiği Elit U19 Ligi’nde 19 maçta 10 gol 9 asist, Şampiyonlar Ligi’nin alt organizasyonu olan UEFA Gençlik Ligi’nde de 5 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Solak ve sağ kanatta oynuyor. Süper Lig’de bu sezon 1 kez süre aldı. Süratli, çalım atabiliyor ve teknik, ancak fiziksel gücünü ve mental özelliklerini geliştirmesi gerekiyor.

IŞIK KAAN ARSLAN (Kanat, Yaş 19, Boy 1.73)

Real Madrid'i bile avladı

Bu sezon A takım kadrosunda ve Şampiyonlar Ligi’nde yer bulan bir başka genç isim. O da tıpkı Emin Bayram gibi çok iyi bir stoper fiziğine sahip. UEFA Gençlik Ligi’nde bu sezon Real Madrid’e attığı kafa golüyle dikkat çekti. Yeni sezonda rotasyona girecek gençler arasında öne çıkıyor. Terim, özellikle Donk’un Işık Kaan ve Emin gibi isimlerle daha çok çalışarak tecrübesini onlara aktarmasını istiyor.

EMİN BAYRAM (Stoper, Yaş 17, Boy 1.86)

Terim onda kendini gördüm

Geçtiğimiz günlerde 17 yaşına girdi. 1.86 boyunda mükemmel bir fiziğe sahip. Terim onu Şampiyonlar Ligi’nde bile maç kadrosuna aldı. Futbolculuk döneminde stoper oynayan Fatih Terim, Emin’i kendisine benzetiyor. Türkiye Kupası’nda 1 maçta 90 dakika şans buldu. Ozan Kabak’tan sonra altyapıdan genç yaşta çıkıp da istikrarlı şekilde 11’e yaklaşan ilk isim. Yeni sezonla birlikte hem ligde hem de Avrupa’da daha fazla süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ERKAN SÜER (Orta saha, Yaş 18, Boy 1.80)

Santrfor gibi gole yakın

Devre arasında Boluspor’dan transfer edildi. Bu sezon her iki takımın formasıyla çıktığı 13 maçta attığı gol sayısı 10. Forvet arkasında oynamasına rağmen, bir santrfor kadar gole yakın. Uzaktan vuruşları,frikikleri ve her iki ayağını kullanma becerisiyle müthiş bir potansiyel.Fiziksel performansını arttırabilmesi için ona özel bir program uygulanacak. Sezon başı kampına dahil edilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

SÜLEYMAN LUŞ (Sol bek, Yaş 19, Boy 1.78)

Alex Telles'i andırıyor!

Sol bekte görev yapmasına rağmen, UEFA Gençlik Ligi’nde gol atan bir başka yetenek. Hücuma çıkışları ve tekniğiyle kendisiyle aynı pozisyonda oynayan yaşıtlarından sıyrılıyor. Fiziksel performansını geliştirmesi halinde, sol bekte Saracchi’yi zorlayacak potansiyele sahip. Sol ayağı çok etkili. Top sürme becerisi, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde Porto’da devleri peşinden koşturan Alex Telles’i andırıyor.

ALİ YAVUZ KOL (Forvet, Yaş 19, Boy 1.75)

Teknik de var frikik de

Sezonu Tarsus İdman Yurdu’nda kiralık geçirdi. 26 lig maçında 9 gol 1 asisti var. Top sürme becerisi ve güçlü fiziğiyle kanatlarda da görev yapabiliyor. Ayrıca frikikten attığı golle de potansiyelini ortaya koymuş oldu. Onu yakından takip eden Galatasaraylı taraftarlar, mutlaka A takım rotasyonunda olmasını istiyor. Fatih hoca ve ekibi de performansını yakından takip etti. Yeni sezonun hücum hattında onunda kendisine yer bulması.

ATALAY BABACAN (Orta saha, Yaş 19, Boy 1.74)

Sol ayağını iyi kullanıyor

Orta sahada oyun kurucu ve 10 numara pozisyonunda, zaman zaman da solda oynuyor. Elit U19 Ligi’nde 22 maçta 4 gol 4 asist, UEFA Gençlik Ligi’nde 4 maçta 1 asistle oynadı. Türkiye Kupası’nda bu sezon 1 kez süre aldı. Sahadaki soğukkanlı duruşu ve tekniği, sol ayağını çok iyi kullanması artı özellikleri. Ancak bir türlü her iki ceza sahası arasında gidip gelecek kondisyon ve fizik güce ulaşamadı. Sıkı bir kamp dönemi geçirirse ilk 11’i zorlayabilir,

Yasin Cam