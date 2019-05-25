Önce Türkiye Kupası’nı kazanan, sonra ligde 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray’da artık kutlama vakti... Son maçını dün Sivasspor deplasmanında oynayan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın ardından hemen İstanbul’a döndü.

Şampiyon, kupasına bugün mabedinde kavuşacak. Muhteşem parti saat 19.05’te başlayacak.

Geçen sene olduğu gibi sahanın ortasında yine dev bir sahne kurulacak. 4 LED ekranla da şampiyonluğa dair tüm anlar detaylı olarak verilecek.

İrem Derici, Soner Sarıkabadayı’nın yanı sıra pek çok şarkıcı konser verecek, DJ performanslarıyla taraftarlar coşacak. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yapılacağı Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamaların biletleri tükenirken, 52 bin 500 kişi Aslantepe’de olacak.

GS TV’den yayınlanacak

Bilet satışı ve GSStore gelirleriyle de kulübün kasasına 5 milyon TL girmesi bekleniyor. Öte yandan organizasyonun yayın hakkını Beinsports ve TRT Spor’a vermeyen Galatasaray Yönetimi, kutlamaları GS TV ve kulübün YouTube kanalından verme kararı aldı.