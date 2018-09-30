Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, kulübü tarafından büyük bir onura layık görüldü.

25 yaşındaki futbolcu, Porto'nun düzenlediği "Altın Ejderha Ödülleri" gecesinde yılın futbolcusu seçildi.

Geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'ni asist kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmem çok zor. Bu ödül, aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu, yaptığımız çalışmaların bir sembolü." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması!

Telles, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olaraksa "Bu dedikodulara artık alıştım ama ben gelecek hakkında düşünmeksizin sakin bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." şeklinde konuştu.

Kulübüyle devam etmekte olan bir kontratı olduğunu hatırlatan yıldız isim, Porto'da mutlu olduğunu ve şu anda sadece Porto'yu düşündüğünü söyledi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr