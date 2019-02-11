90 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu, Diagne’nin golünün penaltısını yaptırdı ve sergilediği hırslı futbolla Bordo- Mavililer’in savunmasını yıpratan isimler arasında yer aldı. Öte yandan genç futbolcu, rakip kaleye gönderdiği 3 şutun ikisinde kaleyi buldu ve bu alanda Belhanda ve Diagne’yle birlikte en fazla isabet tutturan Sarı-Kırmızılı futbolcu oldu. Ek olarak sezon sonuna kadar Everton’dan kiralanan Onyekuru için Ada ekibinden mesaj geldi. Cim Bom’un bonservisini almayı planladığı başarılı oyuncu için konuşan Everton Sportif direktörü Marcel Brands’in, yeni sezonda başarılı oyuncuyu kadrolarına geri almayı istediklerini açıkladığı öğrenildi.