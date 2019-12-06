Galatasaray'ın Diagne planı!

Hocası Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne'yi, Club Brugge, devre arasında geri gönderecek. Galatasaray ise yarım sezon oynadıktan sonra Diagne ile ilgili planını hayata geçirecek.

06 Aralık 2019, Cuma 08:38
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Galatasaray'ın Diagne planı!

Andone'nin sakatlığını dikkate alan G.Saray, Falcao'yu alternatifsiz bırakmamak için Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor. Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon sonuna saklıyor. Gomis'in Al-Hilal'le sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek. Sarı-kırmızılılar, Gomis gibi Diagne'yi de Al-Hilal'e satmaya çalışacak. Gomis'ten önemli katkı alan Suudi Arabistan ekibi, Diagne'nin performansını yakından takip edecek. 

Kaynak: Sabah

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