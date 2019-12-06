Andone'nin sakatlığını dikkate alan G.Saray, Falcao'yu alternatifsiz bırakmamak için Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor. Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon sonuna saklıyor. Gomis'in Al-Hilal'le sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek. Sarı-kırmızılılar, Gomis gibi Diagne'yi de Al-Hilal'e satmaya çalışacak. Gomis'ten önemli katkı alan Suudi Arabistan ekibi, Diagne'nin performansını yakından takip edecek.

Kaynak: Sabah