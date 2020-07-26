Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılma durumu tehlikeye girdi
Galatasaray sezonun son hafta maçında Antalyaspor ile berabere kalırken Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi ve ligi 5.sırada tamamladı. Galatasaray ise sezonu 6.sırada tamamladı ve Avrupa Kupalarına katılım pozisyonunu zora soktu. Trabzonspor'un UEFA tarafından verilen bir yıl men cezası CAS davası sonrası iptal olursa Galatasaray gelecek sezon Avrupa'da olmayacak
Galatasaray sezonun son hafta maçında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 56 puan ile tamamladı. Haftaya 54 puanla giren Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'u son anlarda attığı golle 3-2 yendi ve ligi 57 puanla 5.sırada tamamladı. Galatasaray ise bu sonuçla sezonu 6.sırada bitirdi
GÜNCEL PUAN DURUMU
Galatasaray'ın ligi 6.sırada tamamlaması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılım pozisyonu da zora girdi. Trabzonspor'un UEFA tarafından verilen bir yıl men cezası CAS davası sonrası iptal olursa Galatasaray gelecek sezon Avrupa'da olmayacak
Üç tur geçmesi gerekiyor
Trabzonspor'un cezası onanırsa Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turu aşamasında Avrupa Kupalarına katılacak ve pandemi sonrası tek maç üzerinden 17 Eylül'de oynanacak eleme maçına çıkacak. Galatasaray'ın bu durumda gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekiyor