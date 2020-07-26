Galatasaray sezonun son hafta maçında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 56 puan ile tamamladı. Haftaya 54 puanla giren Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'u son anlarda attığı golle 3-2 yendi ve ligi 57 puanla 5.sırada tamamladı. Galatasaray ise bu sonuçla sezonu 6.sırada bitirdi

Galatasaray'ın ligi 6.sırada tamamlaması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılım pozisyonu da zora girdi. Trabzonspor'un UEFA tarafından verilen bir yıl men cezası CAS davası sonrası iptal olursa Galatasaray gelecek sezon Avrupa'da olmayacak

Üç tur geçmesi gerekiyor

Trabzonspor'un cezası onanırsa Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turu aşamasında Avrupa Kupalarına katılacak ve pandemi sonrası tek maç üzerinden 17 Eylül'de oynanacak eleme maçına çıkacak. Galatasaray'ın bu durumda gruplara kalması için üç tur geçmesi gerekiyor