Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılarak sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı Kırmızılı ekip, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek karşılaşma öncesi Başkent’te kampa girecek. Sarı Kırmızlılar'da cezalı Feghouli dışında sakatlıkları süren Andone, Falcao ve Lemina da kadroda yer almadı.









İşte Galatasaray kafilesinde yer alan isimler:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.







