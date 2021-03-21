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Galatasaray'ı Fernando Muslera da kurtaramadı

Kurtarışlarıyla Galatasaray'ı birçok maçta ipten alan Fernando Muslera önceki gün kariyerinin en şanssız karşılaşmalarından birini yaşadı.

21 Mart 2021, Pazar 00:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ı Fernando Muslera da kurtaramadı

Galatasaray'a imza attığı 2011-12 sezonundan bu yana birçok maçta kurtarışlarıyla Aslan'ı ipten alan Fernando Muslera önceki gün Çaykur Rizespor maçında kariyerinin en şanssız karşılaşmalarından birini yaşadı. İlk iki golü Luyindama ve Marcao'nun hatası nedeniyle kalesinde gören Uruguaylı file bekçisi, üçüncü golde ise penaltıya engel olamadı.

İlk 3 golde yapacak pek bir şeyi olmayan 34 yaşındaki eldiven takımının galibiyet için oyunu rakip sahaya yıktığı bölümde ise 4. golle tanıştı. Bu kez Sarı-Kırmızılılar'ı kaptan Muslera da kurtaramadı.

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