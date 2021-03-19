Galatasaray Kulübü, finansal olarak yeniden yapılandırma sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. İlk anapara ödemesi, 31 Ağustos 2023 ve son anapara ödemesi 31 Mayıs 2030 olarak duyurulurken tüm finansal borçların TL cinsinden belirlendiği ifade edildi