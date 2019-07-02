Galatasaray’da transfer gündemi bir an olsun hız kesmiyor. Yaz döneminin ilk bombalarını Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor’la patlatan Sarı- Kırmızılılar, şimdi de ikinci transfer paketini duyurmaya hazırlanıyor. Bu kez Fenerbahçe’den ayrılan sağ bek Şener Özbayraklı, Bursaspor’la yollarını ayıran sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve İsveç Milli Takımı’nda forma giyen Türk forvet Jimmy Durmaz, Cim Bom’un yeni takviyeleri olacak. Galatasaray bu imzalarla birlikte yerli kadrosunu da güçlendirmiş olacak.

Operasyon devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu’na en az 14 Türk futbolcu bildirmek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, ilk 11’de forma giyebilecek 7-8 oyuncuyla anlaşıp kontenjanın geri kalanını altyapıdaki yetenekli gençlerle takviye etmeyi hedefliyor. Bu nedenle yerli transferinde operasyonun devam etmesi bekleniyor. Teknik patron Fatih Terim’in listesinde Türk Milli Takımı’nda forma giyen birkaç ismin olduğu ifade ediliyor.