Galatasaray 'da gözler bu akşam oynanacak Giresunspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takım Antalyaspor galibiyetinin ardından 50 bin taraftarı önünde yeni transferleriyle galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Taylan kadroda yok!

Sarı-Kırmızılı takımda Antalyaspor maçında süre alan Taylan Antalyalı Giresunspor maçının kadrosunda yer almıyor. Okan Buruk ayrıca Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan'ı da 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray'da yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira Giresunspor maçının kadrosuna alındı. Sezon kampı geçirmeyen ancak bireysel olarak hazır durumda olduğu belirtilen iki oyuncunun maçın ikinci yarısında süre olması bekleniyor.

Midtsjö 11'de başlayacak

Sarı-Kırmızılı takımda Antalyaspor maçında oyuna dahil olan ve ilk asistini yapan Norveç'li oyuncunun Giresunspor maçında 11'de olması bekleniyor.

Yakup Çınar







