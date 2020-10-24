Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursaspor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail Çokçalış ile Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre; 20 yaşındaki sağ bek İsmail, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak ise sezona flaş başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda bu yıl 6 maça çıkan 20 yaşındaki Burak, 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı.