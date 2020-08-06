Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yerli rotasyonunu tamamladıktan sonra yabancı oyuncu transferlerini bir bir açıklayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim yine İsrail'den Suleiman Braimoh oldu.

sport5.co.il'in haberine göre daha önce İsrail'den Alex Hamilton ve Zack Hankins gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın şimdi de Hapoel Jerusalem'den Suleiman Braimoh'u transfer etmek istediği aktarıldı.

2018-19 sezonunda Hapoel Eliat formasıyla yıldızlaşan Braimoh, geçtiğimiz yaz Hapoel Jerusalem'e transfer olmuştu. Jerusalem ile İsrail Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncu turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilmişti.