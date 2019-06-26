Galatasaray'ın gündemindeki West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez, 2 sezon önce transfer olduğu West Ham'dan ayrılabilir. Benjamin Tetteh’in transferini devre arasında gerçekleştiremeyen Galatasaray, teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Finansal Fair Play nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak üzere. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Yusuf Erdoğan, serbest kaldı. Oyuncu ile yaptığı anlaşmayı resmiyete dökmek için Bursaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen Galatasaray'ın Yusuf'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, tarafların ücretin TL üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte gündeme dair bazı Galatasaray transfer haberleri bunlar! 26 Haziran Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar burada...

CHICHARITO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez, 2 sezon önce transfer olduğu West Ham'dan ayrılabilir. Chicharito, yeni bir serüvene başlamak istediğini açıkılayarak West Ham'dan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak Hernandez, kendine uygun bir kulüp bulamaması halinde West Ham'da kalmaktan mutlu olacağını da söyledi. Javier Hernandez, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada forma giydi ve çoğu maç sonradan oyuna girerek 7 gol attı. Chicharito, menajerinin yeni kulüp bulma konusunda çalışmalar yaptığını ve Meksika'ya geri dönebileceğini ifade etti. Menajerinin çalışmalara devam ettiğini söyleyen Javier Hernandez, ' Menajerim çalışmalarını sürdürüyor. Bana uygun bir kulüp arıyor. Eğer mutlu olabileceğim bir kulüp bulamazsam West Ham'da kalacağım. Burada 1 yıllık sözleşmem daha var ancak West Ham ve ben ayrılmanın daha iyi olacağına karar verdik. Meksika Milli takımının 108 kez formasını terleten Chicharito, 51 gol atarak tüm zamanların en çok gol atan Meksikalı futbolcusu oldu. West Ham United, Villarreal'den Pablo Fornals'ı 28 milyon Euro'ya transfer etti. Bu transferinden ardından takımın en çok kazananlarından biri olan Chicharito'nun kulüpten ayrılmasına izin verilebilir.

GALATASARAY'DAN TETTEH ÇIKARMASI

Benjamin Tetteh’in transferini devre arasında gerçekleştiremeyen Galatasaray, teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Tecrübeli hocanın, sezon sonuna doğru ismini vererek, transferini ne kadar çok istediğini işaret ettiği Tetteh’le bir süredir görüşmelerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bonservis konusunda pozitif bir adım atabilmiş değil. Bu nedenle Galatasaray Yönetimi’nin, önümüzdeki günlerde Çekya’ya temsilci göndererek, bonservis pazarlıklarını somut bir platforma taşımayı planladığı belirtiliyor.

8 milyondan, 4 milyona...

Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirleyen Sparta Prag’ı ikna ederek, rakamı 4 milyon Euro seviyesine çekmeyi hedefliyor. 21 yaşındaki Ganalı golcünün, Galatasaray’a gelerek Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemesi ise Cim Bom’un elini güçlendiren en kritik detay olarak öne çıkıyor.

Metin Karabaş

DIAGNE TRANSFERİNDE FARK 3 MİLYON EURO

Finansal Fair Play nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak üzere.

Diagne, Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Nasr ile yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkışırken sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için 16 milyon Euro talep etmişti. Al Nasr ise 13 milyon Euro önerirken Suudi Arabistan basını, tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğunu ve transferin kısa bir süre içerisinde duyurulacağını yazdı.

Galatasaray'a ocak döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan, maliyeti şampiyonluk bonusu ile birlikte 13 milyon Euro'ya yükselen Senegalli forvetin performansı hayal kırıklığı yaratmış, tribünlerden de büyük tepki görmüştü.

(Sabah)

AHMET ÇALIK AYRILIYOR

Başkent temsilcinin de çok istediği tecrübeli oyuncu için karşılıklı yürütülen görüşmeler kamp dönemi başlamadan tamamlanacak.

Galatasaray’da Diagne’nin satılmasının ardından santrfor transferi de gerçekleşecek. Tetteh ve Chicharito’nun peşinde olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in listesinde eski Beşiktaşlı Aboubakar da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Tetteh ve Chicharito transferlerinde engel çıktığı takdirde Kamerunlu golcü için Porto’nun kapısını çalacak. (Türkiye Gazetesi)

YUSUF ERDOĞAN NE KADAR KAZANACAK?

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Yusuf Erdoğan, serbest kaldı. Oyuncu ile yaptığı anlaşmayı resmiyete dökmek için Bursaspor'la bağlarını koparmasını bekleyen Galatasaray'ın Yusuf'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, tarafların ücretin TL üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu da sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirerek Galatasaray'a transferinin bittiği mesajını verdi. Geçen sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkan Yusuf, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

(Sabah)

CHICHARITO TRANSFERİNDE İSPANYOL RAKİP

Sezon ortasında gelen ve performansı ile tartışma konusu olan Mbaye Diagne'yi Arabistan'a satmaya hazırlanan Galatasaray, geçen hafta forvet transferi için düğmeye basmış ve 'Chicharito' yani 'küçük bezelye' lakaplı Javier Hernandez'in menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü. Bu buluşmanın ardından Meksika'da yayımlanan Record gazetesine konuşan Chicharito, West Ham United'dan ayrılacağını ve menajerinin kendisine büyük bir kulüp aradığını söyledi.

31 yaşındaki forvet, "West Ham ile bir yıl daha kontratım var, kulübümle anlaşırsam transferim çok daha kolay olur. Sezon bittikten sonra West Ham ile bir karar aldık ve ayrılığın en iyi seçenek olduğu konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı. Record'un haberinde, Chicharito'yu Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan Valencia'nın istediği de belirtildi. Aslan'dan sezon başına 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen golcü futbolcunun transferindeki en önemli engel ise West Ham'ın istediği 6 milyon Euro civarındaki bonservis bedeli

Chicharito'nun kariyeri boyunca kulüp takımlarında 405 maçta 152, milli takımda ise 108 karşılaşmada 51 golü bulunuyor.

(Sabah)

CANLI YAYINDA AÇIKLADI! BABEL...

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla şu ana kadar kendisine ulaşan en iyi transfer teklifinin Galatasaray'dan geldiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Sarı Kırmızılı kulübün transferi resmen duyurması beklenirken Hollandalı futbolcunun son haftalarda yaptığı paylaşımlar işi adeta yılan hikayesine döndürmüştü.

Son olarak resmi Twittter hesabından paylaştığı "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği hatta benim bile beklemediğim bir karar alabilirim." mesajıyla kafaları iyice karıştıran futbolcunun geleceğiyle ilgili hareketli günler yaşanıyor.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Cim Bom'a gelip gelmeyeceğinin bu hafta netlik kazanması beklenirken Hollanda'dan Babel'in geleceği hakkında gelen bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız ismin Ajax'tan eski takım arkadaşı olan Steven Pienaar, FOX Sports Hollanda'da yayınlanan Voetbalzomer programında bonservisi elinde olan oyuncunun yeni takımıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Babel'in Ajax'a geri döneceğini umuyorum. Şu anda formda kalmakla meşgul olduğunu biliyorum. Çalışmalarına kesinlikle devam edecektir. Umuyorum ki evine dönecektir. Bu, çok güzel olur."

100 BİN DOLARA 6 TRANSFER

Galatasaray yönetimi, Finansal-Fair Play kısıtlaması nedeniyle ayağını yorganına göre uzatıyor. Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladığı oyuncuların transferini toplu şekilde duyurmaya hazırlanıyor. Cim-Bom’un bu transferlerinde ortak nokta ise düşük maliyetler... Sarı-kırmızılılar, 6 kişilik transferden sadece 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor için 100 bin dolar ödedi. Galatasaray, diğer futbolcuların hiçbiri için bonservis ödemedi.

İşte o futbolcular...

Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yusuf Erdoğan, Adem Büyük, Ryan Babel

Amaç yerli kalitesini artırmak

Babel... Teknik direktör Fatih Terim, hem takımdaki yerli kalitesini artırmak hem de kulübeyi zenginleştirmek için bu transferleri istedi. Bu paketten ideal kadro için sadece Babel’in düşünüldüğü belirtiliyor.

HALİL DERVİŞOĞLU GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEK!

Sparta Rotterdam yönetimi, Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığı son teklifi değerlendirdi ve kabul etmedi. Trabzonspor 1 milyon Euro + %20 satıştan pay teklifine kadar çıkmasına rağmen, Hollandalılar '1,5 milyon Euro'dan aşağıya Halil'i bırakmayız' dediler.

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da önceliğin Trabzonspor'a verilmesini istedi ancak kulüp yönetimi kararını değiştirmedi. Yapılan son görüşmelerin ardından bordo-mavili ekibin temsilcileri ile görüşen Dervişoğlu cephesi, helalleşerek ayrıldı... Trabzonspor yönetimi de 'Siz elinizden geleni yaptınız. Hayırlısı olsun' yanıtını verdi.

Öte yandan Sparta Rotterdam yöneticileri Halil İbrahim'in transferi için Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile İngiltere'den Brighton ile masaya oturacak. Üç kulübün de resmi tekliflerini ilettiği ve 2 milyon Euro'ya kadar çıkabilecekleri belirtildi.

Geçen yıl Sparta Rotterdam ile 47 maça çıkan Halil İbrahim Dervişoğlu, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi ve sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti. (Sabah)

DIAGNE GİDECEK! YILDIZLAR GELECEK

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer listesinde yer alan yerli ve yabancı bir çok oyuncuyla temas kurulurken, transferler için gerekli bütçe Mbaye Diagne’nin satışıyla elde edilecek.

Bu sezon ligde 30 gol kaydeden ve milli takım kampında bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Al Nasr kulübü’nün yaklaşık 13 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı ancak sarı-kırmızılıların da Senegalli oyuncunun gönderilmesi için aceleci davranmayarak daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği iddia edilirken, bu transferin 14-15 milyon Euro’lar civarında sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray’da orta saha ve forvete transfer yapılması kesinleşirken, Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega’nın listenin en üst sırasında olduğu ve Diagne’nin gidişi ile birlikte resmi teklifin yapılacağı gelen haberler arasında. İspanyol ekibinin Banega için yaklaşık 7 milyon Euro’luk bir fiyat belirlediği ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması sebebiyle bonservisinde indirime gidebileceği iddia ediliyor.

Hernandes bekleniyor

3 kulvarda da başarı hedeflenirken hücum hattı için düşünülen Chicharito lakaplı Javier Hernandes için menajerler vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. West Ham United’ın gözden çıkarttığı Meksikalı golcü için talep edeceği bonservis bedeli bu transferde belirleyici rol oyanacak.

Forvet için düşünülen bir diğer isim olan Vedat Muriç için bir kaç hafta önce Çaykur Rizespor’a 3 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı iddia edilen Galatasaray bu transferi de bir an önce noktalamak istiyor. Kadrosuna yerli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde yer alan diğer isimler Adem Büyük ve Şener Özbayraklı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda her iki oyuncununda transfer edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: Yenişafak











