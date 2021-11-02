Brezilya basını Galatasaray 'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu Felipe Melo için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etmişti.

Galatasaray'ın Melo'ya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı da öne çıkan iddialar arasındaydı.

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Rezan Epözdemir, "Bir çalışmamız yok. Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok" cevabını verdi.

Rezan Epözdemir, "Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok. 6 numara çalışması var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız" dedi.

Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Fatih terim2in maaşı ile ilgili de açıklama yapan Epözdemir, "Hocamız önceki dönem 18 milyon TL ücret alıyordu o dönem 2 milyon Euro'ya tekabül ediyordu. Bu sezon yeni sözleşme yaparken de yine 2 milyon Euro'dan ilerleyip o dönemki kurdan hesaplayıp 21 milyon TL'ye imza attık" dedi.

Beşiktaş 'a yanıt!

Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir: "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik. Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor" dedi.