Galatasaray'dan milli takıma sadece 1 oyuncu! Nereden nereye...

Bu sezon bazı karşılaşmalarda sahaya 11 yabancı ile çıkan ve yerli kalitesi tartışma yaratan Galatasaray'dan bir tek Emre Taşdemir’e milli davet gitti

16 Mart 2019, Cumartesi 08:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan milli takıma sadece 1 oyuncu! Nereden nereye...

Bir zamanlar A Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Galatasaray, 2002'deki dünya üçüncülüğünde 5 futbolcu ve Euro-2008'deki yarı final başarısında 8 futbolcu ile en fazla pay sahibi olan kulüptü. Kadrosundaki yerli kalitesi gittikçe azalan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bazı maçlara 11 yabancıyla çıktı. Bu durum birçok kez tartışma konusu olurken, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş de Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak eleme maçlarına Galatasaray'dan sadece bir isme davet gönderdi.

SELÇUK İNAN VE SEMİH YİNE YOK!

Güneş, sarı-kırmızılı ekipten sadece Emre Taşdemir'e kadrosunda yer verdi. Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'yı ise tercih etmedi. Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak da Milli Takım'a çağrıldı. Yabancı sınırlamasının tartışıldığı günlerde, aday kadroya Galatasaray'dan sadece bir oyuncunun dahil edilmesi, "Nereden nereye!" dedirtti.

Kaynak: Sabah

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