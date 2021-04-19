Süper Lig'in 36.haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı. Galatasaray Kulübü, maçın hakemi hakkında resmi sitesi üzerinde sert bir açıklama yaptı

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamanın başlığı olarak "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz











