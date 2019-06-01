Yeni sezonda yerli rotasyonunu genişletmeyi planlayan Galatasaray'da Kaan Ayhan sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in Milli Takım'dan eski öğrencisi olan gurbetçi futbolcu için Düsseldorf'la temasa geçti.

KARARINI VERDİ!

Alınan bilgilere göre yönetim, 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kaan Ayhan için 1.5 milyon Euro teklif edildi. Alman basını, Kaan'ın artık daha iddialı bir takımda oynamak istediğini ve bu nedenle de ayrılık kararı aldığını yazdı.

TAM BİR JOKER GİBİ

Savunmanın ortasında, sağında ve orta alanda görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 28 maçta forma giydi. Kaan rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.

Kaynak: Takvim