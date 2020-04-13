Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, bugün hastaneden taburcu olan Mediool Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

13 Nisan 2020, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaştığı açıklama şu şekilde;

Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz.


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