Harıl harıl forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın transfer gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi: Franck Ribery...

Bundan tam 13 yıl önce Sarı-Kırmızılı kulübe 1 milyon Euro’ya transfer olan ve yarım sezon forma giyen Fransız yıldız, bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Bazı menacerlerin, Galatasaray’la temasa geçerek, Ribery’nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak.

2005’te Aslan oldu

Eğer Ribery’nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray’ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Daha önce eski takımı hakkında olumlu mesajlar veren Ribery’nin, bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

11 yıldır Bayern’de

İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon Bayern formasıyla 21 resmi maça çıkan Ribery, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

2007’de 30 milyon Euro’ya geldiği Bayern Münih’te bir dünya yıldızına dönüşen Franck Ribery, hızı, tekniği, oyun zekası ve tecrübesiyle hâlâ Galatasaray’ın iştahını kabartıyor.

Metin Karabaş