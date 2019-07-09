Sarı Kırmızılı kulüp, teknik direktör Fatih Terim’in Galatasaray’a futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunulurken, “Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza” denildi. Videonun arka planında Fatih hocanın sözlerine yer verilirken, Terim de duygusal bir açıklamada bulundu. İşte İmparator’un futbolculuk döneminden bir fotoğrafı ile sosyal medya hesabından paylaştığı o sözler...

İşte o an... Fatih Terim, 8 Temmuz 1974’te Adana Demirspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştu.

‘Vazgeçemediğim yuvam’

“Metin abi Adana ’ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray’ı anlatmış. Babam çıkarken ‘Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun’ demiş sadece. O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti. 45 sene evvel bugün Galatasaray’a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı. Sonra vazgeçemediğim bir yuvam, unutulmaz anılarım, kendimi ait ve her daim sorumlu hissettiğim bir camiam oldu”

‘Metin abi ve babam’

“Bana Galatasaraylılığı başarılarımız kadar değerlerimiz diye öğrettiler. Bana camiayı kupalarımız kadar tarihimiz ve kültürümüz diye anlattılar. Bana armayı, formayı vazgeçmeyenlerin, inananların, kıymetlerine sahip çıkmayı bilenlerin, hayatını adayanların ödülü diye gösterdiler. İyi ki Galatasaraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin abiye (Metin Oktay) minnet ve şükranla. #dilekolay45yıl”

1985 yılında kadar ‘Parçalı’yı giyen Terim, 1996’da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 65 yaşındaki İmparator, Galatasaray’da tam 19 kupa kaldırdı.