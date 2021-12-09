Galatasaray ile Fenerbahçei geçtiğimiz günlerde iki kadın futbol takımları arasında dostluk maçı oynamıştı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan "Cincon" diye bahsetmişti. Bu gelişmeden sonra Galatasaray yönetiminden tepki geldi.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in aldığı tepkilerin ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'i defalarca aradığı ancak Epözdemir'in cevap vermediği öğrenildi.

Rezan Epözdemir’in Bilecik’in konuşma talebine karşı “Konuşacak bir şey yok. Böylesine kıymetli bir mesajın verildiği, 'Kadına şiddete hayır' denildiği bir maçın sonrasında, soyunma odasındaki açıklamalarınız hiç şık olmadı. Açıklamalarınız maçın önüne geçti. Çok ayıp ve yakışıksız. Bu konuda kamuoyu nezdinde özür dilemeden bir daha bizi aramayın ” diyerek sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Gelen tepkilerin ardından Erol Bilecik, Twitter üzerinden bir özür mesajı yayınladı.







