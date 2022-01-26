Ön libero transferi doğrultusunda tam anlamıyla seferberlik ilan eden ve birçok adayla görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Mohamed Elneny için tekrar devrede.

Arsenal'de artık süre alamayan ve sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Mohamed Elneny'nin, uygun bir bonservis bedeliyle satın alınması düşünülüyor.

29 yaşındaki futbolcunun hem oyun kurma becerisi hem de defansif gücüyle, Domenec Torrent'ten de onaylı olduğu gelen haberler arasında. Mısır bugün Afrika Kupası'ndan elenirse, temasların da hızlanacağı belirtiliyor.