Galatasaray'dan ayrılacak mı? Onyekuru açıkladı!

Galatasaray’ın sezon başı Everton’dan kiraladığı Onyekuru, takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

08 Ocak 2019, Salı 07:48
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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Onyekuru açıkladı!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Henry Onyekuru, yaptığı açıklamada bu iddiaların nasıl çıktığını anlayamadığını söyledi.

''Galatasaray ile bir sözleşmem var''

‘’Ocak ayı transfer dönemi için ayrılacağım iddiaları nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bu tarz haberler hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar belki dikkatimi çekmek için yapılan haberler ancak şu anda Galatasaray ile bir sözleşmem var.’’

''Bana gelen teklifler var''

''Tabii ki başka takımların da teklifleri var. Bu teklifleri dikkatlice düşünerek değerlendireceğim ve benim için en iyi seçeneğe karar vereceğim. Ancak şu anda değil, yaz transfer döneminde bunu yapacağım.’’

Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Valencia’nın Onyekuru ile ilgilendiği konuşulmuştu.

Kaynak: Ajansspor

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