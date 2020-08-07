9 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulübe geri dönen Arda Turan, önceki günkü görüşmede ‘tek’ kelime para konuşmayıp G.Saray’a imzayı attı. Başkan Mustafa Cengiz’in evine ziyarete gitmeden önce Türk Telekom Stadı’nda yöneticilerle bir araya gelen Arda görüşmeye de tek başına yani eşine az rastlanır şekilde menajeri olmadan geldi. 33 yaşındaki futbolcu kontratla alakalı hiçbir detay sormazken bu iki görüşme de ne garanti para ne de maç başı ücreti hiç konuşulmadı.

Diğer oyunculardan ayrılmayacak

Yıldız futbolcunun maç başı odaklı bir anlaşma yaptığı öne sürülse ocakta gerçekleşmeyen transferinin ardından 8 aylık bekleme sürecinde duruşu, tavrı ve Galatasaraylılığı’na tam not veren yönetim eski kaptanının jestine önemli bir jestle karşılık verdi. İddiaların aksine Arda Turan’ı diğer futbolcularından ayırmayan sarı kırmızılılar sadece maç başı ücreti ile sözleşme yapmayıp kontratında 4 milyon TL garanti ücrete de yerdi. Tecrübeli oyuncunun sadece maç başı ücreti karşılığında oynayacağı iddialarına ise sarı kırmızılı idareciler şu sözlerle yalanladılar:

Selçuk İnan'la benzer tarife

“Arda önemli bir Galatasaraylı. Onun Galatasaray’a olan sevgisini her halinden gördük. Onun bu Galatasaraylı duruşunu, sevgisini karşılıksız bırakmayacağız.” Bu gelişmelerin ardından yönetim kendi içinde görüştükten sonra Arda’nın kontratını dolduracak. Geçen yıl kaptan Selçuk’a uygulanan tarife bu kez Arda için yürürlüğe koyuldu. Arda’nın imzaladığı boş sözleşmeye 4 milyon TL garanti ücret yazan sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi ve Süper Lig’de maçların yarısından fazlasında oynarsa, diğer sezon 5 milyon TL ödeyecek.

G.Saray formasıyla görmelerini istedim

G.Saray'ın yeni transferi Arda Turan, kulübün resmi yayın organlarından açıklamalarda bulundu. Büyük bir mutluluk hissettiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Oğullarımın beni Galatasaray formasıyla görmesini çok istedim. Düşünsenize; çocukluk hayaliniz... Şimdi de kalbiniz çocukluk hayaliniz için küt küt atıyor” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)