Galatasaray Espor Akademi üst koridor Thorondor S, ormancı Escanor, nişancı Husky Rider ve destek Lykia’yı transfer etti.

İlk iki haftada galibiyet alamayan Galatasaray Espor Akademi lige kötü bir başlangıç yaptı. Istanbul Wildcats, Dark Passage, Beşiktaş Esports ve Bursaspor Esports’a karşı mağlubiyet alan ekip kadrosunda değişiklikler yapacağının sinyallerini vermişti. Öncelikle geçtiğimiz mevsimi Beşiktaş’ta geçiren koç Marjor ile anlaşan Galatasaray Espor, akademi oyuncularu Asteroid ve Kumru’yla yollarını ayırmıştı. Takım, Thorondor S, Escanor, Husky Rider ve Lykia’yı transfer etti.