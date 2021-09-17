Lazio karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle E Grubu'nun ilk haftasını lider kapatan Galatasaray 'da oynanan futbol oldukça beğenilirken, takımın yaş ortalaması da dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Kupaları'nın tecrübeli takımlarından Lazio ile karşılaştığı dev maça 25.3 yaş ortalamalı bir 11'le çıktı. Muslera (35), Yedlin (28), Marcao (25), van Aanholt (31), Berkan (23), Taylan (26), Morutan (22), Cicaldau (24), Kerem (22) ve Halil'den (21) oluşan 11 özellikle ilk yarıda adeta dinamizmiyle Çizme ekibine sahayı dar etti. Aslan'ın söz konusu ilk 11'i de 12 yıl sonra Avrupa arenasındaki en genç kadrosu oldu.

Daha önce 2009-2010 yılında Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan ekibi Tobol Kostonay ile kozlarını paylaşan Sarı-Kırmızılılar'da dönemin teknik direktörü Frank Rijkaard söz konusu mücadelede 25.2 yaş ortalamalı ve sadece Türkler'den oluşan bir takım sahaya sürmüştü. Orkun Uşak (28), Gökhan Zan (27), Servet Çetin (28), Alparslan Erdem (20), Sabri Sarıoğlu (24), Mustafa Sarp (28), Barış Özbek (22), Ayhan Akman (32), Erhan Şentürk (20), Aydın Yılmaz (21) ve Yaser Yıldız'ın (21), ilk 11'de başladığı kapışma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fanatik Özel

Atalay Özçelikli