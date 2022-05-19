Galatasaray 'da sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve performansıyla Süper Lig 'e damgasını vuran Yunus Akgün için İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden Lazio resmen düğmeye bastı.

Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı.

Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Sportif direktör Igli Tare'nin Yunus Akgün konusunda çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Aslında Lazio'nun genç yıldıza olan ilgisi 2019 yılında başlamıştı. O dönem İtalyan kulübünün bazı yöneticileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la pazarlıklar yapmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Yıldızı henüz 17 yaşındayken parlayan Yunus Akgün, U17 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Milli Takımımız o turnuvada yarı finale yükselirken Ay-Yıldızlılar, kadrosunda Phil Foden, Hudson Odoi ve Jadon Sancho bulunan İngiltere'ye 2-1 kaybederek final şansını kaybetmişti.

O turnuvadan sonra 5 büyük ligden kulüplerin ve ünlü menajerlerin dikkatle takip etmeye başladığı Yunus bu sezona kadar beklenen çıkışı yakalayamadı.

Ancak Adana Demirspor'da müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 8 gol ve 8 asist üreterek büyük alkış topladı. Lazio kulübünün Yunus Akgün'le ilgili Galatasaray'a seçim sonrası resmi teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca bazı İtalyan kaynakları, Lazio'nun ezeli rakibi Roma'nın da genç futbolcuyla ilgili girişimde bulunabileceğini öne sürüyor. (Takvim)