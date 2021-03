Galatasaray'da büyük şok... Younes Belhanda ile yollar resmen ayrıldı. Ligde oynanan son Sivasspor maçının ardından, kötü zemini eleştirirken, yöneticileri sosyal medyada vakit geçirirken, zeminle ilgilenmemekle itham eden Faslı futbolcunun sözleşmesi, "Kulübün imajını sarstığı" gerekçesiyle tek taraflı feshedildi. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

O röportaj bardağı taşırdı "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray - Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda kulüp imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de 'Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine' ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Fatih Terim küplere bindi

Daha önce yönetimle ve taraftarla sorunlar yaşayan Belhanda'ya her fırsatta sahip çıkan teknik patron Fatih Terim'in, resmi açıklamadan önce karardan haberdar olduğu, ancak buna onay vermediği öğrenildi. Terim'in bu nedenle idmanda çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadığı bildirildi. Böylece yönetimle Terim arasında yeni bir kriz süreci başlamış oldu.

Mehmet Demirkol: Başkan bizzat kriz başlattı

1- Zemin rezalet durumda.

2- Galatasaray Instagram hesabında bir maçta ilk yarıdan kareler başlıklı bir postta ilk karede tribünde tek başına duran Abdurrahim Albayrak resmi görmüşlüğümüz var.

3- Bizzat bir fesih kararının da sosyal medyadan etkilenerek verildiği 3 gün sonra gerçekleşmesinden belli.

4- Benzer açıklamaları Terim'in de yaptığı sabit. Bu sebeplerle buradan haklı fesih çıkması zor. Şimdi kararı bilen ama onaylamayan Te rim'in takım içinde huzursuzluğa yol açacağından endişe ettiği bu kararın sonuçları ne olacak? Ya arkadaşları Belhanda'ya destek verirse? Özellikle sosyal medyada... Ne olacak? Terim'in "2 ay bana lazım" dediği bir oyuncuyu yollamak ne fayda sağlayacak? Kolaylıkla adrenalin nedeniyle haddini aşmış diyerek halledilebilecek bir konunun potansiyel bir krize dönüşmesi iyi yöneticilik değil. Sezon sonu vedalaşırsınız biter. Terim'in halledebileceği ama onu cidden meşgul edecek bir kriz bizzat başkan tarafından başlatılmış oldu.

Serkan Akcan: Mustafa Cengiz plakayı almıştı!

Soyunma odasında konuşulmayan röportajda konuşulmaz. Fatih Terim de zemini eleştirdi. Ama Belhanda’nın açıklamalarında sosyal medyayı bırakıp zeminle ilgilensinler kısmı biraz abartıydı. Tabii bir futbolcunun sözleşme feshini gerektirecek bir durum mu orası tartışılır. Kulübün fesih gerekçesinde vurgulanan ‘kulübün imajını sarstı’ bölümü ise daha çok tartışılır. Belhanda çıkıp ‘Böyle bir zemin kulübün imajını sarsmıyor da benim açıklamalarım mı sarsıyor’ derse kulübün cevabı ne olacak. Görünen o ki zaten böyle bir bahane kollanıyordu. Belhanda ekim ayında indirimi kabul etmediği için Mustafa Cengiz’in hedef gösterdiği iki futbolcudan biriydi. Kaldı ki, Cengiz, "Ankara’da zemin gayet iyiydi" göndermesiyle Terim dahil tüm takıma mesajı yollamıştı. Şimdi soru şu; bu karar Terim’in bilgisi dahilinde mi alındı? Yoksa ya Terim gider ya da birkaç ayı kalmış yönetim.

Metin Karabaş: Terim'e yetmedi, Belhanda'ya kesti

Gelişi de gidişi de olaylı oldu Belhanda’nın. 10 numaralı formayı giydiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremeyen yıldız oyuncunun tribünlerle arası hiçbir zaman tam anlamıyla iyi olmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Faslı oyuncunun Sivasspor maçının ardından yönetime yaptığı eleştiriler sonrası gönderilmesi mantıklı gözükmüyor. Ligin bitimine 12 hafta kalmışken, Fatih Terim, "2 ay daha yararlanmak istiyorum" demişken ve zaten sözleşmesi sezon sonu bitecekken bu kararın alınması Galatasaray’a hiçbir fayda sağlamaz. Eğer Galatasaray Yö netimi ‘kulübün imajını ve saygınlığını’ çok düşünüyorsa Belhada’nın sözleşmesini taraftara küfür ettiği gün sonlandırmalıydı. Öte yandan oyuncunun zemin eleştirilerinin benzerini Fatih Terim de yaptı. Terim’i göndermeye gücü yetmeyen yönetim cezayı Belhanda’ya kesti.

Yeminli tercümana başvurdular

Belhanda'nın, "Sözlerim yanlış anlaşıldı" demesine rağmen, kulüp maç sonundaki röportajı yeminli tercüman bürosuna tercüme ettirerek bir rapor halinde yayınladı. İşte kulüpten servis edilen o diyalog:

'Gel statla ilgilen'

Gazeteci: Bugün saha, oyunu etkiledi mi? Hem Belhanda hem Galatasaray takımına...

"Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray’ız. normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."

D'Avila: Umarım problem olmaz!

Belhanda'nın yanı sıra Onyekuru, Emre Kılınç ve Etebo'nun da menaceri olan William D'Avila, fesih kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımının burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asisti var. Bu, takımdaki en iyi rakamlar arasında" dedi.

O yazıdan mı etkilendi?

Spor yazarı Hıncal Uluç'un dünkü Sabah Gazetesi'nde yer alan yazısında Belhanda olayıyla ilgili Mustafa Cengiz hakkında kullandığı ifadelerin hemen ardından Faslı yıldızla fesih kararı alınması, "Acaba başkan medyadan mı etkilendi" yorumlarının yapılmasına yol açtı. Uluç'un dünkü yazısının (yani Belhanda kararı açıklanmadan önce) bir bölümünde şu ifadeler yer alıyordu: "...Galatasaray'ın maaşlı tercümanı bu sözleri çevirmedi ama millet dil fukarası değil. Anladı ve ertesi gün bu haber yayınlandı. Olay yazılı basına yansıyınca, kırk yıllık arkadaşım Başkan Mustafa Cengiz'e mesaj attım. 'Bunu da yalayıp yutarsan...' diye başlayan. Ve Mustafa yaladı, yuttu. Galatasaray tarihinde, Ali Sami Yen'den başlayarak, böyle rezil bir başkanlık olayı yok..."