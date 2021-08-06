Galatasaray ’ın Tottenham’dan istediği savunma oyuncusu Tanganga transferi olumsuz seyrediyor. Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’u öncelikleri arasına aldı.

22 yaşındaki Victor Nelsson transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler başladı. Danimarka A Milli Takım 'na da çağrılan Nelsson geçen sezon 30 resmi maçta forma giymişti.

Yakup Çınar / Fanatik