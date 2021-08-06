Galatasaray'da yeni transfer hedefi Victor Nelsson
Galatasaray’ın Tottenham’dan istediği Tanganga transferinde istenen noktaya gelinemedi. Fatih Terim'in savunmaya transfer istediği devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın genç savunmacısı girdi.
Galatasaray ’ın Tottenham’dan istediği savunma oyuncusu Tanganga transferi olumsuz seyrediyor. Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’u öncelikleri arasına aldı.
22 yaşındaki Victor Nelsson transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler başladı. Danimarka A Milli Takım 'na da çağrılan Nelsson geçen sezon 30 resmi maçta forma giymişti.
Yakup Çınar / Fanatik