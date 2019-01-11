Emre Taşdemir ve Marcao transferlerini açıklayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Alan transferinin açıklanması artık an meselesi. Gözler ikinci forvet ve diğer bölgelere yapılacak transferlere çevrildi. İşte 11 Ocak Cuma son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

ALAN GELİYOR ALAN!

Galatasaray’da transfer bombaları üst üste patlıyor... Sarı-Kırmızılılar, stoperde Marcao, sol bekte de Emre Taşdemir’in ardından, forvette de Alan Carvalho ismini açıklamaya hazırlanıyor. Çin kulübü Guangzhou’dan ayrılmak için geri sayıma geçen Brezilyalı forvetin, pazartesi günü İstanbul’da olacağı iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcu, imzalar atılı atılmaz takıma katılarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray cephesi, oyuncuyla sık sık diyalog kurarak fiziksel çalışmalarını da takip ediyor.

Yıllık 3.5 milyon Euro

Sarı-Kırmızılılar, Alan Carvalho’ya senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca 3 milyon Euro civarında bir imza parasının da, 3.5 yıllık taksitlere bölünerek oyuncuya verileceği öğrenildi. Sambacı böylece, Feghouli’den sonra Galatasaray kadrosunda en fazla maaş alan ikinci futbolcu olacak.

BATSHUAYI'DE SON DAKİKA!

Galatasaray'ın tranfser gündemindeki Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Valencia dün Belçikalı golcünün kiralık sözleşmesini fesh ettiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Batshuayi'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin de talip olduğu golcü futbolcu menajerine Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi.

Oyuncunun haklarını elinde bulunduran Meissa N'diaye Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Ancak oyuncunun kesinlikle Türkiye'yi düşünmediğini belirtti.

Yıldız golcünün talibi çok

Chelsea'nin sözleşmeli futbolcusu olan Batshuayi'ye teklif yağıyor. Fransız ekibi Monaco'nun da gündemine gelen golcü futbolcu ile Ada ekiplerinden Everton, Crystal Palace ve Fulham da ilgileniyor.

Belçika Milli Takım forması da giyen Batshuayi Valencia'da kiralık olarak geçirdiği ilk yarıda beklentileri karşılayamamış ve 23 maçta 3 gol atabilmişti. (Yakup Çınar)

DÜNYA DEVİNDEN FERNANDAO BOMBASI!

Galatasaray'ın 31 yaşındaki ön liberosu Fernando ile ilgili Brezilya basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Brezilya basını, tecrübeli futbolcu için Paris Saint Germain kulübünün girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Sarı Kırmızılılar'la 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fernando için Cim Bom'un istediği bonservis bedelininse tam 6 milyon euro olduğu öne sürüldü.

UOL Esporte'nin edindiği bilgilere göre ön libero mevkii için arayışta olan Fransız devi, Fernando'ya 2,5 yıllık bir teklifte bulundu.

Öte yandan Brezilyalı yıldızla PSG adına görüşen ismin bir dönem Porto'da birlikte çalıştığı sportif direktör Antero Henrique olduğu belirtildi.

Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fernando, Paris Saint Germain'e transfer olursa yabancı statüsünde sayılmayacak.Fernando, bu sezon Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Yunus Dilber)

OZAN KABAK SÜRPRİZİ! MÜTHİŞ TEKLİF

Sözleşmesinde 7,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan genç futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim aksiyon aldı.

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli sezon sonunda olmayacak. Öte yandan genç yıldız adayına Almanya Bundesliga ekibinden yüklü bir teklif geldi.

Stuttgart'ın, sezon sonunda Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübe 11 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ın transferine sezon sonunda izin verebileceğini beyan etmişti. (TRT Spor)

GALATASARAY'A 2. STOPER! MANGALA

Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala için girişimlerini sürdürüyor.

Mangala'nın İngiliz ekibinden yıllık 4 milyon euro aldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun 6 aylık maaliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi.

Fatih Terim'in istediği stoperlerden biri olan Fransız oyuncunun maliyetinin düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

27 yaşındaki başarılı oyuncu ile Inter de yakından ilgileniyor. (Akşam)

İŞTE MARCAO'NUN MALİYETİ!

Sarı-Kırmızılı kulüp bu transferi KAP'a bildirmiş ancak oyuncuya ve kulübüne ödenecek parayı açıklamamıştı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'ın toplamda 6.3 milyon Euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.

3.5 yıllık sözleşme karşılığında Marcao'ya sırasıyla 400,750,800 ve 850 bin Euro(2.8 milyon Euro) garanti para verecek olan Cim-Bom'un, oyuncunun kulübü Chaves'le de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi. (Sabah)

TETTEH DE SON DURUM!

İlk kez TRT SPOR'un duyurduğu Benjamin Tetteh ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sparta Prag'da oynayan futbolcunun menajeri Sascha Empacher. Aynı zamanda Salah'ın da menajeri olan Sascha, Semih Kaya'nın Sparta Prag'a transferinde rol oynayan isimlerden.

Tetteh'i M.City de istiyor

Alınan bilgilere göre Galatasaray Tetteh için Sparta Prag ile görüşmelere başladı. Çekya ekibinin mevcut kadrosunun en iyi oyuncusu Ganalı forvet. Ayrıca oyuncuyu İngiliz devi Manchester City de istiyor. Galatasaray ile ilişkileri iyi olan Sascha'nın oyuncunu menajeri olması avantaj ancak kulüp 10 milyon Euro'ya yakın bir bonserviste diretiyor.