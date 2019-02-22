Galatasaray'da tepkiler dinmiyor: Yazıklar olsun!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. İlk olarak Fatih Terim, hakem kararlarını eleştirdi. Ardından Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, Benfica maçınının ardından hakem kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray’ın deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından, hakem kararlarını eleştirdi ve ''Karşılaşmanın 85. dakikasında Emre Akbaba’nın golünün ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilmesini eleştiren Terim, "İlk başta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsaytın günahları UEFA’nın boynunda. Bugün VAR sistemi kullanılsa en azından hakkımız yenmezdi. İlk vuran da ikinci vuran da ofsayt değildi." şeklinde konuştu.
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Bir tepki de Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan'dan geldi. Sosyal medya hesabından hakem kararlarını eleştiren Utkucan, ''İlk maçta olmayan penaltıyla bize golü yedirdiler, ikinci maçta olan golümüzü ofsayt diye yediler... Yazıklar olsun!'' ifadelerini kullandı.
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