Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'KAP açıklamasını bekliyoruz'

Son günlerde adı Sarı Kırmızılı ekiple anılan Emre Mor hakkında konuşan Cengiz, "Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Banega transferi hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Banega'nın transferinde kulübünün görüşü çok önemli. Taraftarımız emin olsun. Transferler için 7/24 çalışıyoruz. Fernando'ya da talip var. Onun için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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