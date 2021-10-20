Muslera'dan sonra bu sezon Galatasaray 'ın en çok forma giyen ismi olan Kerem Aktürkoğlu artık A Milli Takım 'ın da bankosu... Alman kulüpleri tarafından uzun süredir takip edilen Kerem, Fransızlar'ın da radarına takıldı ve genç oyuncuyla Lyon ciddi biçimde ilgileniyor. Ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılan Lyon'un Kerem'den bir isteği olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Fransız kulübü, Kerem'in sözleşmesine koyulacak olası 15 milyon Euro ve üzeri serbest kalma maddesinden çekiniyor.

Galatasaray yönetimi ise görüşmelere başladığı ve ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı planladığı Kerem'in sözleşmesine Cicaldau'da olduğu gibi serbest kalma maddesi koymak istiyor. Devre arasından Lyon'un resmi teklif yapacağı Kerem Aktürkoğlu henüz son kararını vermedi. Fransızlar, bu sezon Galatasaray'da 3 gol-3 asistle oynayan ve milli formayla Norveç'i boş geçmeyen Kerem'de ısrarcı.

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ İLE ÇALIŞIYOR

Galatasaray arasında görüşmeler sürerken, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Erkan Söğüt temaslarını yürütüyor. Söğüt aynı zamanda Fenerbahçeli Mesut Özil'in de menajerliğini yapıyor. (Sabah)