Galatasaray 'ın Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası kulüple ilgili flaş açıklamalar yapan ve istenmeyen adam ilan edilen Domenec Torrent'ten futbolcuların da rahatsız olduğu öğnenildi. Özellikle kaleci Fernando Muslera, son maçın sorumlusu olarak kendisini gösteren hocasına oldukça kızgın ve kırgın. Torrent karşılaşmadan sonra 3. golün şans ama diğer iki golün hep çalıştıkları yerden yendiği vurgusu yapmıştı.

SEÇİM BEKLENMEDEN GİDEBİLİR

Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de hiç düşünülmediği için Torrent'le yıldızı barışmadı. Oyuncular takım içindeki sohbetlerde Torrent'in sürekli kadroyu rakibe göre değiştirmesinden şikâyetçi olduklarını dile getiriyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği Torrent'i göndermeye karar verdi. 11 Haziran'daki seçim beklenmeden bu ayrılık resmiyete dökülecek.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME BUGÜN

59 yaşındaki teknik adamın menajeri Josep Maria Orobitg, yönetim tarafından İstanbul'a çağrıldı. Görüşme bugün. Kulüp, tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetmek istiyor. Galatasaray'ın başında 17 resmi maça çıkan Domenec Torrent, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 8 kez kaybetmişti.

Sabah







