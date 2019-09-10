Galatasaray'da son dakika: Florin Andone cezalı
Galatasaray'da son dakika haberi keyifleri kaçıracak cinsten. Falcao'nun partneri olması beklenen Florin Andone'un, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Rumen futbolcunun, İngiltere'deki cezasını Türkiye'ye taşıdığı ifade ediliyor. Toplam 3 maç ceza alan Andone'un, Ada'da cezasının sadece 2 maçlık kısmını çektiği bildiriliyor.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi, moralleri bozdu. Bu sezon kadroya dahil edilen Rumen futbolcu Florin Andone, cuma günü Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayacak.
Florin Andone'un takımdan ayrılma sebebi ise İngiltere Premier Lig'de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kart.
Toplamda 3 maç ceza alan Rumen yıldızın, cezasının 2 maçlık bölümünü çektiği, Kasımpaşa maçında da bu nedenle takımda yer alamayacağı bildirildi.
Andone'un Brighton - Southampton maçında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle toplamda 3 maç ceza aldığı ortaya çıktı.
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