Galatasaray'da son dakika gelişmesi, moralleri bozdu. Bu sezon kadroya dahil edilen Rumen futbolcu Florin Andone, cuma günü Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayacak.

Florin Andone'un takımdan ayrılma sebebi ise İngiltere Premier Lig'de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kart.

Toplamda 3 maç ceza alan Rumen yıldızın, cezasının 2 maçlık bölümünü çektiği, Kasımpaşa maçında da bu nedenle takımda yer alamayacağı bildirildi.

Andone'un Brighton - Southampton maçında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle toplamda 3 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

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