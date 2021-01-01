Galatasaray'da son dakika ayrılık iddiası! Sekidika ve Etebo'nun sözleşmeleri feshedilebilir!
Galatasaray, ara transfer döneminde radikal kararlar almayı planlıyor. Buna göre sezon başında transfer edilen yıldız isim Etebo ve Jese Sekidika'nın sözleşmeleri feshedilebilir. Ayrıca sarı kırmızılı takımdaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel için de tekliflerin gelmesi bekleniyor. Cim Bom bu sayede kadrosunda boşluk oluşturabilecek.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda.
Sarı kırmızılılarda ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.
DİĞER İSİM RYAN BABEL
Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.
Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca Babel'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak. (Takvim)