Galatasaray’ın ara transfer operasyonu çok sayıda sürprize gebe olacak gibi görünüyor... Belhanda’yı bir Arap kulübüne satarak 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Sarı- Kırmızılılar, kadrodaki yenilemeyi büyük ölçüde bu parayla yapacak. En ilginç hamle ise Arda Turan transferiyle gerçekleşebilir. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki önceki akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim’in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor. Sezon sonunda hem kiralık oynadığı Başakşehir hem de bonservisinin bulunduğu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Arda Turan, kulübünden rica ederek devre arasında bonservis bedelsiz Galatasaray’a imza atmayı planlıyor.

Fatih Terim’in elini öperek yuvaya dönüş yolunda ilk adımı atan Arda Turan, devre arasında bonservisini alarak Florya’ya geçmye hazırlanıyor.

Bütçe diğer takviyelere kalacak

EURO 2016 döneminde yaşanan prim kavgaları, kadro dışı kararları ve geri dönüşlere rağmen, sürecin sonunda Arda Turan’ın geri adım atması, Fatih hocanın da gönlünü fethetmiş durumda. Yoğun baskılar sonucunda Türk Milli Takımı kadrosuna geri aldığı Arda için o dönemde, “Kadroya aldım ama gönlüme almadım” ifadesini kullanan Terim, buzların erimesiyle beraber yeni bir kadro planlamasına girişti. Gözden çıkardığı Belhanda’nın yerine 32 yaşındaki Arda’dan daha fazla verim alacağını düşünen tecrübeli hoca, böylece Faslı yıldızdan gelecek paranın başka pozisyonlarda kullanabilmesini de sağlayacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatih Terim ve Arda Turan... Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi sürpriz buluşma

Fatih Terim maç sonu ne demişti?

“Açıkçası ben de çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda Turan’ı görür gibi oldum. Ben de çok duygulandım. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, yetişmesine katkıda bulunduğum Arda, bu Arda... Bu Arda, adamın kalbine de gönlüne de girer. O gün o söylemi hak ediyorsa, bugün bu sözü de hak eder.”