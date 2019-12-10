Alanya karşısında sakatlanan ve maç içerisinde oyundan çıkmak zorunda kalan Adem Büyük’ün, dün yapılan tetkikleri sonrası sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Teknik direktör Fatih Terim bu gelişme sonrası sağlık ekibiyle görüşerek, tecrübeli futbolcuyu PSG maçında riske etmeme kararı aldı. Elinde golcü kalmayan Galatasaray’da, gözler mecburen yine Babel’e çevrildi. Ancak Hollandalı yıldızın durumu da kritik.

Tüm şartlar zorlanıyor

Sakatlığı sebebiyle iki haftadır takımdan ayrı olan Babel, dünkü idmanda da takımla çalışmadı. Ancak tecrübeli futbolcunun kendisini iyi hissetmesi ve PSG karşısında oynayabileceğini belirtmesi, şartların sonuna kadar zorlanmasına yol açıyor. Alanya maçıyla 67 gün aradan sonra formasına kavuşan Radamel Falcao’nun ise Fransa’da da maksimum 20-25 dakika sahada kalması planlanıyor. Bu nedenle Kolombiyalı golcünün adı ilk 11 planları arasında yer almıyor.